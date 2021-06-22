Украина

Денис Антюх может перебраться в стан чемпиона Украины.

Полузащитник Колоса Денис Антюх может продолжить свою карьеру в киевском Динамо. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live.

По информации источника, киевляне были заинтересованы в футболисте с момента их очной встречи, которая закончилась со счетом 1:1. Однако тогда клуб из Ковалевки потребовал за игрока один миллион долларов и Динамо отказалось.

Отмечается, что в настоящее время Антюх находится на просмотре в Динамо и если он подойдет главному тренеру "бело-синих" Мирче Луческу, то киевляне смогут выкупить его за 500 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Антюх провел 27 поединков, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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