Украина

Воспитанник киевского Динамо покинул клуб из Ковалевки.

Атакующий полузащитник Павел Ориховский покинул Колос, сообщает пресс-служба клуба из Ковалевки.

Воспитанник киевского Динамо выступал за столичный клуб, одесский Черноморец, киевский Арсенал, а летом 2019 года перебрался в Колос.

За два сезоне Ориховский провел 46 поединков во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал пять ассистов.

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