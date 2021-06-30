Воспитанник киевского Динамо покинул клуб из Ковалевки.
Павел Ориховский, ФК Колос
30 июня 2021, 20:10
Атакующий полузащитник Павел Ориховский покинул Колос, сообщает пресс-служба клуба из Ковалевки.
Воспитанник киевского Динамо выступал за столичный клуб, одесский Черноморец, киевский Арсенал, а летом 2019 года перебрался в Колос.
За два сезоне Ориховский провел 46 поединков во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал пять ассистов.
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