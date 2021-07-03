Для команды Мирчи Луческу это будет вторая контрольная игра на сборах.
ФК Динамо Киев
03 июля 2021, 11:40
Сегодня, 3 июля, киевское Динамо проведет свой второй контрольный матч на сборах Швейцарии, где соперником команды Мирчи Луческу станет Лозанна.
Напомним, в первой товарищеском матче киевляне расписали результативную ничью с Базелем — 4:4.
Матч с Лозанной состоится сегодня, 3 июля, в 16:00 по киевскому времени.
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