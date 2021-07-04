Украина

Бразилец прокомментировал работу на сборах.

Полузащитник Динамо Сидклей рассказал о тренировочном процессе на сборах, впечатлениях от товарищеских матчах и очень лестно отзывался о Мирче Луческу.

"Это были два хороших матча, но поскольку мы только недавно собрались, было не так много времени для подготовки. Как для этого этапа мы сыграли довольно неплохо, старались выполнять установки тренера, выполнили определенную беговую работу. Да, две ничьи, но ничего страшного, в дальнейшем будем стараться улучшать результаты.

Сборы — это всегда тяжелые нагрузки. Но стараемся выполнять всю предлагаемую работу, чтобы добавлять с каждым днем. Мистер имеет огромный жизненный опыт, который и передает нам, учит, рассказывает, объясняет. Сейчас у нас много молодых игроков, которые это все впитывают в себя. Также в двух словах вспомнил сборную Украины, похвалив их за старания.

Компактность, конечно, очень важна, но ошибки могут произойти на любом участке поля. Поэтому Мистер на этом акцентировал внимание. Мистер — очень опытный специалист, и прекрасно знает, какое занятие предлагать в тот или иной период подготовки. Вчера мы сыграли матч, потратили много сил, и сегодня нужно было поддержать эмоциональный тонус.

Это сборы, тяжелая работа. Нужно работать, чтобы подойти к началу чемпионата в хорошей форме и снова бороться за чемпионство", — приводит слова Сидклея официальный сайт Динамо.

Напомним, что Жерсон Родригес получил повреждение на минувшей тренировке киевлян.