Украина

Украинский клуб усилил опорную зону команды.

Александрия подписала соглашение с Юрием Копиной, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта с воспитанником ДЮСШ львовских Карпат, Львова и харьковского Металлиста не разглашаются.

Отметим, что ранее Юрий Копина выступал за Сталь Д, любительский клуб Львов, а последним его клубом был Рух.

Напомним, что на данный момент Копина — первый и единственный игрок в истории Руха, которому покорилась отметка в 100 матчей за клуб.