Украина

Хавбек продолжит выступать за команду Йовичевича.

Полузащитник Шахтера, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за Днепр-1, Даниил Игнатенко остается в днепровском клубе.

По информации на официальном сайте клуба, украинский хавбек будет выступать за команду Йовичевича еще один сезон.

В минувшем сезоне в составе Днепр-1 Игнатенко провел 19 официальных матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Напомним, что за последнюю неделю днепровский клуб подписал Назария Русина, Александра Пихаленка и Невена Джурасека. Также Днепр-1 объявил об уходе ряда футболистов.

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