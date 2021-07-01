Украина

Скор соглашений футболистов с клубом подошел к концу.

Днепр-1 объявил об уходе защитников Александра Сафронова и Дугласа, а также вратаря Заури Махарадзе.

Сафронов является воспитанником Днепра. С 2017 года он выступал за Днепр-1. За это время защитник принял участие в 34 поединках, в которых отметился 1 голом. Также игрок выступал на правах аренды за Звезду и Левадию.

Махарадзе же присоединился к днепровскому клубу зимой 2021 года. За это время он так и не провел ни единого матча за Днепр-1.

Дуглас выступал за клуб в течении последнего сезона. За это время он принял участие в 17 матчах, в которых отметился 2 голами. Ранее он защищал цвета Шапекоэнсе, Сан-Паулу, Днепре и Васко да Гама.

Ранее Днепр-1 продлил аренду полузащитника Игнатенко.

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