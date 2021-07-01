Украина 01 июля 2021, 18:14 Днепр-1 — Никополь: Онлайн-трансляция товарищеского матча Днепровский клуб проводит спарринг с никопольский коллективом. Игроки Днепр-1, скриншот 01 июля 2021, 18:14 В рамках товарищеского матча Днепр-1 играет с Никополем. Это первый спарринг для команды Игоря Йовичевича этим летом. Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка: Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы. Команды Днепр-1 Никополь Источники ФК Днепр-1 (Днепр) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте