В рамках товарищеского матча Днепр-1 играет с Никополем.

Это первый спарринг для команды Игоря Йовичевича этим летом.

Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка:

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