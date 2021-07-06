Украина

Испанский форвард не будет выступать за киевский клуб.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль в ближайшее время станет игроком Эйбара, сообщает журналист Манох Дасвани в своем твиттере.

По информации источника, сделка уже закрыта и в ближайшие дни о ней будет объявлено официально.

Ранее 29-летний форвард выступал год в аренде за Тенерифе, с которым он уже успел попрощаться.

В прошлой кампании он провел 42 поединка, в которых он забил 11 голов и отдал два ассиста.

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