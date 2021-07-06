Украина

Полузащитник Аталанты высказался относительно выбора румынского тренера.

Виктор Коваленко поделился мнением о том факте, что Мирча Луческу возглавил Динамо — злейшего соперника Шахтера.

"Луческу? Я поддерживаю с ним общение, переписываюсь, поздравляю с днем рождения, новым годом. Когда-то давно с ним разговаривал – он хотел работать. Так получилось, что в это Динамо. Я нормально это принял.

Понимаю, что он – футбольный человек. Не могу его судить. Я порадовался, что он снова работает и даст футболу что-то еще.

Динамо выкупит меня у Аталанты? Я не перейду", — сказал Виктор Коваленко в эфире Вацко Live.

Напомним, что раньше Виктор Коваленко рассказал о том, как изменилась его зарплата после перехода в Аталанту.