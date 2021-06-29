Футболисты "россонери" и Аталанты могут обменяться клубами.
Томмазо Побега, getty images
29 июня 2021, 15:59
Полузащитник Милана Томмазо Побега может в ближайшее время сменить клубную прописку.
По информации источника, запрос информации о хавбеке, который прошлый сезон провел в аренде в Специи, сделала Аталанта.
Сообщается, что в сделку по 21-летнему футболисту может войти украинец Виктор Коваленко.
В трансфере Побега лично заинтересован Джан Пьеро Гасперини. Наставник "бергамасков" уверен, что полузащитник прекрасно проявит себя в Италии.
Милан планирует принять решение относительно будущего Побега после предсезонных сборов.
Ранее Виктор Коваленко рассказал о своей заработной плате в бергамском клубе.