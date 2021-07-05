Италия

Хавбек развеял всех слухи в прессе относительно своего ухода.

Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко прокомментировал различные слухи в прессе относительно своего ухода из бергамаской команды накануне предстоящего сезона.

"Я выбрал свой путь и мог продлить контракт с Шахтером, но я хотел попробовать себя в Европе. Для меня это хороший шаг в будущее. Когда играешь в Европе все пытаются играть в открытый футбол. Мои хорошие качества проявляются как раз в открытом футболе, а когда закрываются мне трудно. Я выбрал этот путь и думаю, он будет удачен.

Мое будущее? Много разной информации пишут в интернете, что я куда-то ухожу или еще что-то, но я остаюсь и еду на сборы с Аталантой", — сказал Коваленко в интервью YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, Коваленко перебрался в Аталанту прошедшей зимой и за это время провел лишь один дебютный поединок в Серии А, выйдя на замену вместо Руслана Малиновского.

Ранее сообщалось, что Аталанта готова расстаться с украинским хавбеком и включить его в разные сделки по обмену игроками. Также в услугах украинца заинтересована Болонья.

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