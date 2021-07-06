Украина

Полузащитник Аталанты прокомментировал свое будущее.

Виктор Коваленко с большей долей вероятности останется в более слабой команде чемпионата Италии, чем вернется в Шахтер, если в Аталанте карьера не сложится.

"Следующий сезон для меня один из главных сезонов в карьере. Я хочу доказать, что я могу быть в Аталанте и приносить пользу.

Несли не удастся зацепиться, то что выберу — середняк Серии А или Шахтер? Честно, скорее всего, выберу путь в Европе. Если честно, я так далеко не заглядывал. Не хочется думать о том, что будет дальше. Хочется думать о том, что все будет хорошо. И если что-то случиться, тогда уже принимать решение, что будет лучше до меня", — сказал украинец в эфире Вацко Live.

Напомним, что ранее Виктор Коваленко поделился мнением о том факте, что Мирча Луческу возглавил Динамо — злейшего соперника Шахтера.