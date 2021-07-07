Украина

Новичок УПЛ пополнился вратарем и полузащитником.

Голкипер Денис Шелихов и полузащитник Евгений Пртасов стали очередными новичками Металлиста 1925 — сообщил официальный сайт дебютанта УПЛ.

32-летний Шелихов на профессиональном уровне выступал за Днепр, Волынь, Ислочь, Луч (оба — Беларусь), Сабуртало (Грузия), Николаев и ВПК-Агро. В составе последнего в сезоне-2020/21 в Первой лиге провел 16 матчей (пропустил 24 мяча).

В составе Металлиста 1925 Денис будет выступать под 35-м номером.

23-летний Протасов на профессиональном уровне выступал в составе Зари, Александрии и Волыни. В составе последней в сезоне-2020/21 в Первой лиге провел 31 матч (забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач).

В составе Металлиста 1925 Евгений будет выступать под 17-м номером.

Ранее Металлист 1925 подписал Ростислава Русина и Максима Задераку.