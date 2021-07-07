Украина

Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка между новичком УПЛ и командой Первой лиги.

Сегодня, 7 июля, новичок украинской Премьер-лиги Верес проведет очередной контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах.

Соперником команды Юрия Вирта станет команда Первой лиги Агробизнес, который в прошлом сезоне боролся за выход в УПЛ и дошел до полуфинала Кубка Украины.

Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:

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