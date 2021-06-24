Украина

Команда Юрия Вирта собралась на своей базе в Ровно.

В среду, 23 июня, футболисты и тренерский штаб Вереса впервые после отпуска снова собрались в Ровно. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После успешного прохождения медосмотра команда Юрия Вирта провела первую тренировку.

Также отмечается, что все футболисты присутствовали на первом дне подготовки, включая новичков — Артема Кичака, Дмитрия Клеца и Евгения Пасича.

Первый учебно-тренировочный сбор продлится до 2 июля и пройдет он в Ровно. За это время "красно-черные" проведут два спарринга против луцкой Волыни (29 июня) и Львова (2 июля).

Второй сбор стартует 5 июля и продлится он до 18 июля. Делегация Вереса будет тренироваться в Винниках на базе львовского Руха. За это время подопечные Юрия Вирта проведут пять спаррингов. В соперниках будут Агробизнес, львовские Карпаты и Рух, а имена еще двух спарринг-партнеров станут известны позднее.

Напомним, свой первый матч в УПЛ в предстоящем сезоне Верес проведет против Колоса. Игра состоится 28 июля.