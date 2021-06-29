Украина

Новичок УПЛ провел контрольный матч с командой Первой лиги.

Сегодня, 29 июня, Верес провел свой первый контрольный матч на первом учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к новому сезону, в котором команда из Ровно расписала мировую с луцкой Волынью. Матч закончился со счетом 0:0.

В этом матче наставник команды Юрий Вирт, которая в предстоящем сезоне сыграет в УПЛ, дал игровое время 23 игрокам, среди которых были задействованы три новичка — Артем Кичак, Евгений Пасич и Дмитрий Клец.

Свой следующий матч Верес проведет 2 июля, а соперником подопечных Вирта будет Львов.

Волынь — Верес 0:0

Верес (1 тайм): Кичак, Савошко, Гук, Мельник, Немчанинов, Евгений Пасич, Кучеров, Полулях, Дахновский, Гайдучик, Шестаков.

Верес (2 тайм): Ющишин, Солдат, Махнев, Гончаренко, Данилюк, Тимофеенко, Панасенко (Клец, 70), Петько, Георгий Пасич, Гегедош, Сергийчук.

Предупреждения: Махнев, Клец.