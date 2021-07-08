Украина

Луганская команда продолжает подготовку к новому сезону.

Луганская Заря в своем очередном контрольном матче на сборах в Турции одержала минимальную победу над сербским Пролетером. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды Виктора Скрипника.

В составе луганчан забитыми мячами отметились новичок команды Максим Имереков и Захеди Шахаб. В обоих случаях партнерам ассистировал арендованный игрок Динамо Сергей Булеца.

Отметим, что это было уже второе очное противостояние команд на сборах. В первой игре луганчане уступили со счетом 1:2.

Свой последний контрольный матч подопечные Виктора Скрипника проведет против турецкого Аланьяспора. Игра состоится 13 июля.

Заря - Пролетер 2:1

Голы: Имереков, 17, Шахаб, 90+1.

Заря: Шевченко, Булеца, Цвек, Гладкий (Шахаб, 77), Громов, Имереков, Жуниньо, Кабаев (Аллахъяр, 72), Хомченовский, Назарина, Вернидуб.