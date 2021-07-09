Киевляне ищут игрока на острие атаки.
Илья Шкурин, фото ЦСКА
09 июля 2021, 00:30
Динамо Киев возьмет на сборы нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина.
"Илья Шкурин полетит на сборы с Динамо. Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию.
Речь идет об аренде без права выкупа", — сказал агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в комментарии Sport24.
Белорусский нападающий в прошлом сезоне провел 14 поединков, в которых отметился тремя забитыми голами и удалением.
Напомним, что Динамо проведет четыре спарринга на втором тренировочном сборе в Швейцарии.