В схеме 4-4-2 нам придется выбрать пару лучших форвардов. До недавнего времени киевляне славились нападающими. Мы остановили свой выбор на тройке обладателей Золотого мяча. Также к этой компании присоединился Сергей Ребров.

Для проекта были выбраны десять величайших клубов, а именно Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария.... и Шахтер с Динамо. Не удивляйтесь — украинские клубы попали в этот список, чтобы нашим читателям было интереснее.

Лето 1989 года. Олег Блохин закрыв лицо локтем, не скрывая слез бежит в раздевалку тогда еще Республиканского стадиона под скандирование 100-тысячной толпы: “не уходи!”. Это был прощальный матч одного из легендарных форвардов киевского Динамо. Да, еще один год Блохин отыграет где-то на Кипре и забьет там пару-тройку мячей, но кто-то уже вспомнит об этом. Ну конечно, нет.

Его карьера в Динамо начиналась в 1969 году. Тогда Виктор Маслов выпустил 17-летнего Блохина в матче чемпионата СССР в Тбилиси. Правда, карьера юного нападающего не пошла резко вверх. Молодой форвард отличался скоростью, но был абсолютно не у дел, когда дело касалось силовой борьбы. Далее были ссылки в дубль, выходы на 5-10 минут в кубковых или контрольных матчах. Дошло до того, что Блохин хотел уйти из Динамо. Дело было в 1972 году. Блохину 19 лет, но в первой команде на позиции форвардов претендовало четыре футболиста — Онищенко, Пузач, Хмельницкий и Бышовец. Последних два получили серьезные повреждения и молодому форварду таки предоставили шанс.

Расцвет Блохина — это эпоха Лобановского и Базилевича. Их тандем возглавил Динамо в 1973 году. Лобановский отмечал работоспособность нападающего, что в комплексе с техникой, скоростью делали Блохина одним из лучших игроков мира своего времени.

“Может ворчать по-стариковски, — вспоминал Лобановский, — сетовать на непомерные нагрузки, через два дня на третий заявлять: "Все, больше не могу, ухожу, так можно инвалидом стать", но продолжает работать. Не из-под палки, а с полным сознанием того, что каждая тренировочная минута с лихвой окупается возможностью постоянно быть в форме и быть готовым к серьезной игре”.

Еще один момент, который был важен для тренера — стабильность. Лобановский ценил людей, которые после одного-двух удачных сезонов, грубо говоря, “не сдуваются”. Блохин был один из таких футболистов. Возможно, потому что он всегда считал, что нет предела совершенству. Отсюда и постоянная недовольная гримаса на его лице во время игры.

“Постоянная тень недовольства на его лице не нравится зрителям. Это их дело. Чем вызвано это недовольство в каждой конкретной ситуации, не знаю. Возможно, это злость на самого себя, когда не удалось что-то задуманное, возможно, обида на партнеров, не давших, по его мнению, точную передачу в нужный момент или не забивших из выгодного положения, возможно, гнев на тренеров, чем-то рассердивших его в перерыве, возможно, реакция на несправедливый свист с трибун… Не знаю. А может быть, причиной недовольства становится все в комплексе”, — резюмировал Лобановский в своей книге “Бесконечная игра”. К слову, Блохин проработал с Лобановским около 15 лет.

Блохин — одна из главных звезд той команды, которая выигрывала первые еврокубковые трофеи в истории Динамо: Кубок Кубков (1975) и Суперкубок УЕФА (1975). За эти же победы он и был удостоен Золотого мяча.

На его счету 268 забитых мячей в футболке Динамо, семь побед в чемпионате СССР, пять побед в Кубке. Ну, и три победы в еврокубках. Куда же без этого.

Игорь Беланов

1985 год Динамо подписывает 25-летнего нападающего. Тогдашний приход Игоря Беланова в команду Лобановского сопровождался шквалом критики. Мол, еще один игрок для скамейки. Да, и сам Беланов вспоминал, как его отговаривали от этого “трансфера”. Якобы футболисты Динамо для него — неровня, а люди с какой-то другой планеты. При всем при этом, Беланов имел неплохую результативность в Черноморце, забив 30 мячей в 128 матчах. Делаем скидку на то, что Черноморец хоть и забрался однажды с Белановым на четвертое место в таблице, но далеко не гранд тогдашнего советского футбола. Ну и чемпионат по своему качеству был далеко не последний.

Беланов идеально вписывался в команду Лобановского по своему набору, как бы сейчас сказали, “скиллов”: взрывная стартовая скорость и сильнейший удар с правой. К скорости еще причитался и взрывной характер. Беланов охарактеризовал эту свою черту “спортивной злостью”. Ну, и как же уживались два сложных характера в одной команде — Лобановский и Беланов? Да, были ссоры и обиды. Чаще всего обижался Беланов. Упоминания об этом дошли и до наших дней. Несколько раз нападающих после ссор с тренером уезжал в Одессу, чтобы остыть. Об одной из таких выходок своего подопечного Лобановский вспоминал в книге “Бесконечный матч”.

“Заменили Беланова, уже владевшего Золотым мячом. Обиделся настолько, что уехал на несколько дней в Одессу. Непрофессиональное отношение к делу, бывает, заражает даже таких выдающихся футболистов, как Блохин и Беланов”.

Кстати, о Золотом мяче. Буквально на следующий же сезон Динамо с Белановым в составе выиграет Кубок Кубков (1986). Тогда к слову, Киев захватил за одно и чемпионство СССР. Но был еще и чемпионат мира-1986 в Мексике, где сборная СССР под руководством Лобановского вылетала уже в 1\8 финала от Бельгии. Кстати, в том матче Беланов сделала хет-трик, но и это не помогло его команде.

“Если вы хотите понять, что такое "Беланов в порядке", посмотрите его игру в составе сборной на чемпионате мира в Мексике”, — вспоминал позже Лобановский. Именно за сезон 1986 года Беланов получил Золотой мяч.

В 1989 году нападающий уехал в Германию. Тогда Игорь мог перебраться в Аталату, но как сам вспоминал позже, этот трансфер сорвался “по вине чиновника”. Таким образом, он оказался в Боруссии из Менхенгладбаха. Всего же Беланов отыграл в Динамо 121 матч, забив 39 мячей. Также Динамо вместе с Белановым выиграло два чемпионата СССР, три Кубка союза, а также Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

Андрей Шевченко

Валерий Лобановский видел в Андрее Шевченко олицетворение футболиста будущего. Его эталон — это, когда любой футболист умеет и атаковать, и обороняться. В одном из послематчевых интервью Лобановский на критику форвардов команды отреагировал, что в Динамо нет нападающих, а есть группа атакующих футболистов. Свой принцип “умной” универсализации Лобановский объяснял так:

“Ну, например, мы не поставим нападающего Шевченко на место правого защитника. Но если он попадет в эту зону, то должен уметь сыграть и там. А будущее, я считаю, вообще за полной универсализацией”.

Шевченко начинал в Динамо в качестве правого полузащитника. К первой команде его привлек Йожеф Сабо. Его рывки из глубины были крайне неудобны для соперников. Особенно для тех команд, которые играли с либеро. Тогда был 1994 год и эта позиция еще пользовалась спросом у европейских тренеров. К слову, в соперниках у Динамо была мюнхенская Бавария. Шевченко забил свой первый гол в еврокубках, а после той игры немцы и вовсе захотели приобрести молодого Андрея, вспоминает Сабо.

“После игры немецкий клуб хотел его купить, предлагал, точно не помню, полмиллиона или миллион долларов. Уже тогда, в свои 18, он попал в поле зрения лучших европейских клубов. Впрочем, нервы у президента Динамо оказались железными”.

Спустя два года 20-летний форвард будет основным в команде Лобановского. Главному тренеру для его контратакующей игры были необходимы бегунки, а тут еще парень с техникой, с ударом и отрабатывает в обороне.

“Почему в последнее время все стали так усиленно интересоваться Шевченко? Потому что он играет в современный футбол. Он умеет и обороняться, и действовать в середине поля, остро атаковать, брать игру на себя. Он умеет многое из того, чем должен владеть современный форвард. Раз у него расширенные зоны действий, значит, он приближается к универсалу. Пока Шевченко еще не универсальный футболист, но он стремится к этому, схватывает верное направление.

Он не Ширер, который хорош только тогда, когда забивает голы. Шевченко же, даже не забивая, способствуя созданию остроты у ворот соперника, остается полезным для команды игроком. А когда он начал еще и забивать, им стали интересоваться самые известные клубы планеты”, — рассказывал Лобановский в общении с прессой.

Шевченко был неуловим не только в чемпионате Украины, но и в Лиге чемпионов. Его индивидуальные прорывы, резкие забегание за спины защитникам, умение выбрать позицию в штрафной — все было в "арсенале" у Андрея уже в юном возрасте. К мышлению добавилась и “физика” благодаря методам Лобановского.

Шевченко покинул Динамо в 1999 за 25 миллионов евро, а вернулся в Киев завершать карьеру уже 2009. Всего же в составе Динамо Андрей сыграл в 26 матчах Лиги чемпионов, забив 15 голов. На его счету пять побед в чемпионате Украины. Правда, еще в эпоху Лобановского. И три Кубка Украины. А еще сколько всего было в Милане и в Челси. В том числе и победа в Лиге чемпионов с Миланом, и Золотой мяч.

Сергей Ребров

Ребров переходил в Динамо в 18-летнем возрасте из Шахтера. За “горняков” Сергей успел сыграть около 20 матчей, забив 12 голов. Ребров в 1992 году приходил в команду Йожефа Сабо. Правда, долгое время у Сергея что-то не клеилось в Динамо. Как позже он вспоминал поворотным моментом стал победный гол в ворота Спартака в Лиге чемпионов.

"Тот гол не только принес фантастическую победу нашему клубу, но и стал переломным в моей судьбе. Наконец-то почувствовал себя игроком киевского Динамо. С тех пор я забил немало голов, в том числе и в Лиге чемпионов, но ничего подобного тому, что пережил вечером 14 сентября 1994 года, пожалуй, не испытал".

Тандем Ребров-Шевченко уже заблистал при Лобановском. Сергей иногда действовал глубже Андрея, мог отдать обостряющий пас в надежде на рывок партнера. Гол Шевченко Реалу после “черпака” от Реброва — это и есть та самая классика жанра.

Одну из точнейших характеристик Реброва, что только можно найти в современном интернете дал Луи ван Гаал, который со своей Барселоной уступил Динамо.

“По моему мнению, за Динамо сегодня играет лучший в Европе тандем форвардов. Они умело дополняют друг друга. Особенно хорош сегодня был Ребров. Этот парень — гибкий, словно уж, и сильный, как борец. Он способен проникнуть в самую незначительную трещину в обороне и не уступить в атлетической борьбе с мощными защитниками.

Он быстр, его решения нестандартны. Как мастерски Ребров под немыслимым углом забил первый мяч в наши ворота. Этот эпизод достоин восхищения. Но все же, самое важное — имея полный набор качеств классного футболиста, Ребров не выпячивает их. Его действия подчинены тактической логике команды, воплощению тренерского плана. Он дисциплинирован, собран, постоянно ищет обострения”.

Гибкость, о которой и говорит нидерландец была присуща Реброву благодаря танцам, на которые он ходил в детстве. Этой особенностью Сергея был восхищен и Лобановский. Наставник любил вводит в тренировочный процесс танцевальную программу. Ребров на фоне своих партнеров был куда пластичнее, а его танцевальные “па”, как выражался тренер, смотрелись профессионально.

Тандем Ребров-Шевченко распался в 1999 году. Шева укатил в Милан, а Ребров — в Тоттенхэм. Правда, позже Сергей признавался, что ему больше импонировал Арсенал. Куда, кстати, в то время перешел Лужный. Реброва привлекал шанс поработать с Арсеном Венгером. Но, по его словам, “Шпоры” готовы были выложить за динамовского форварда 18 миллионов евро, а боссы Динамо от таких денег решили не отказываться.

Было и возвращение Реброва в Динамо в 2005 году, однако оно было уже не таким ярким. Не потому что хуже был сам Сергей, команда была уже другая. Не такая великая как у Лобановского.

Всего же Ребров забил за Динамо 113 мячей в 242 поединках. Выиграл 9 чемпионатов Украины и 8 Кубков.

По мнению редакции Football.ua лучшей парой нападающих всех времен была бы Олег Блохин и Андрей Шевченко.