Стали известны даты и соперники на предстоящие поединки.
Игроки Динамо Киев, ФК Динамо Киев
08 июля 2021, 14:59
В ближайшую субботу, 10 июля, футболисты Динамо Киев вернутся в Швейцарию, где проведут второй предсезонный тренировочный сбор.
На официально сайте клуба стало доступно расписание спаррингов "бело-синих" во время подготовки н предстоящему сезону. Киевляне проведут четыре контрольных матча: два со швейцарскими клубами и по одному с французским и испанским.
Вашему вниманию расписание спаррингов Динамо на втором предсезонном сборе:
10 июля, 21:00 — Серветт — Динамо
14 июля, 20:00 — Сьон — Динамо
17 июля, 21:00 — Ницца — Динамо
20 июля, 16:00 — Атлетик — Динамо
Ранее полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал завершившейся тренировочный сбор в Швейцарии.
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