Украина

Стали известны даты и соперники на предстоящие поединки.

В ближайшую субботу, 10 июля, футболисты Динамо Киев вернутся в Швейцарию, где проведут второй предсезонный тренировочный сбор.

На официально сайте клуба стало доступно расписание спаррингов "бело-синих" во время подготовки н предстоящему сезону. Киевляне проведут четыре контрольных матча: два со швейцарскими клубами и по одному с французским и испанским.



Вашему вниманию расписание спаррингов Динамо на втором предсезонном сборе:

10 июля, 21:00 — Серветт — Динамо

14 июля, 20:00 — Сьон — Динамо

17 июля, 21:00 — Ницца — Динамо

20 июля, 16:00 — Атлетик — Динамо



Ранее полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал завершившейся тренировочный сбор в Швейцарии.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.