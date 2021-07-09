Украина

Стадион во Львове получил лишь вторую категорию при аттестации.

Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ прояснил ситуацию с львовским стадионом Украина, на котором планировали проводить свои домашние матчи Рух, ФК Львов и Карпаты Львов.

В связи с тем, что стадиону Украина присвоена вторая категория, поединки УПЛ проводить на нем нельзя, поэтому лишь Карпаты Львов (Вторая лига) смогут использовать его, как домашний.

Рух и ФК Львов не смогли договориться о сумме аренды с руководством Арены Львов (четвертая, высшая категория), и решили договориться со стадионом Украина, не учтя при этом его статус.

Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ опубликовала список стадионов, которые по состоянию на 09.07.2021 отвечают структурным критериям категорий УАФ согласно с Положениями о категориях стадионов Регламента инфраструктуры и безопасности проведения соревнований по футболу.