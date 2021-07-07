Украина

Сразу три украинских клуба будут делить львовскую арену.

Рух и Львов подписали договор со стадионом Украина о проведении домашних матчей в следующем сезоне.

"Новый сезон желто-черные начнут на стадионе Украина. К сожалению, из-за абсурдных условий, которые поставило руководство Арены Львов, Рух вместе со Львовом вынуждены изменить место проведения домашних матчей. Оба львовских клуба заключили договор со стадионом Украина.

Клубы искали компромисс с Ареной Львов, однако руководители этого стадиона, несмотря на предварительные договоренности и согласованные условия, нас не услышали.

Существовала договоренность, что оба клуба будут платить Арене по 210 тысяч гривен за один матч. И оба львовские клуба УПЛ готовы были платить такую ​​арендную плату за матч, о чем официально сообщили руководству государственного стадиона.

Однако впоследствии, странным образом начали появляться новые условия, которые не подвластны здравому смыслу и основам государственного управления такими объектами.

Таким образом в новом сезоне на стадионе Украина будет выступать три клуба. Рух, Львов и Карпаты подписали совместное письмо, прислали его в УПЛ и ПФЛ, чтобы матчи этих команд развели по разным турам и дням соответственно.

Стадион Украина имеет третью категорию, соответственно имеет право принимать матчи УПЛ, ибо отвечает всем минимальным требованиям к стадионам, на которых можно проводить матчи УПЛ. На сегодня газон стадиона находится в хорошем состоянии и готов принять соревнования клубов УПЛ.

Понятно, что для развития клуба, комфорта наших болельщиков и участников соревнований, мы бы очень хотели играть на Арене Львов, но с такой политикой, которую проводит нынешнее руководство объекта, это, к сожалению, невозможно.

С грустью приходится констатировать, что управленцы государственного объекта так и не поняли, какую первоочередную миссию должен выполнять львовский футбольный (!) стадион. Возможна ли жизнь арены без футбола? Сомневаемся. Но это уже тема другого разговора", – говорится на официальном Руха.

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