Украина

Команда Николая Костенко отправила шесть мячей в ворота сборной Казахстана.

Сборная Украины по пляжному футболу в португальском Назаре одержала вторую победу подряд в отборе на чемпионат мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

После стартовой победы над Турцией (7:5) подопечные Николая Костенко уверенно разобрались с Казахстаном в матче второго тура, отправив в ворота оппонентов шесть мячей, а в ответ пропустили лишь один.

Уже в первом тайме "сине-желтые" обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам в исполнении Щерицы, Гладченко и Войтенко. Во втором периоде Зборовский и Сиренко довели счет до разгромного — 5:0. В третьем тайме Глуцкий забил шестой мяч сборной Украины, на что казахстанцы ответили точным ударом Перевертова.

В заключительном матче сборная Украины сыграет против Португалии. Игра пройдет завтра, 23 июня, в 18:45 по киевскому времени.

Украина — Казахстан 6:1

Голы: Щерица, 2, Гладченко, 9, Войтенко, 10, Зборовский, 14, Сиренко, 21, Глуцкий, 30 — Перевертов, 34.

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Сиренко, Заворотный, Борсук, Зборовский, Пачев, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.