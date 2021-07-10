Украина

Украинская Премьер-лиги инициировала общее собрание участников УПЛ для определения нового состава элитного дивизиона.

Олимпик прислал официальное письмо в УПЛ с подтверждением снятия команды с соревнований на сезон-2021/22 — сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

Согласно требованиям Устава, дирекция Премьер-лиги инициировала общее собрание представителей клубов-участников УПЛ с намерением исключить Олимпик из состава участников лиги и определения нового члена УПЛ.

Как сообщил в эксклюзивном комментарии для Football.ua исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, главным претендентом на вакантное место является Минай, однако рассматриваются и иные варианты.

Также генеральный менеджер Миная Артем Письменный подтвердил готовность клуба выступить в УПЛ.