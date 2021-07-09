Украина

Артем Письменний прокоментувал можливість повернення Минаю в еліту українського футболу.

Через відмову Олімпіка від участі в УПЛ-2021/22 залишається відкритим питання 16-го учасника Прем'єр-ліги. Раніше точку зору УПЛ на це питання спеціально для Football.ua висказав виконавчий директор Прем'єр-ліги Євген Дикий.

Також Football.ua поцікавився відношенням до ситуації генерального менеджера Миная Артема Письменного.

- Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий назвав Минай головним претендентом на місце Олімпика. Чи готовій ваш клуб до повернення в еліту?

- Минай готовий заняти вакантне місце в Прем'єр-лізі.

- Чи зміниться процес передсезонної підготовки у разі отримання місця в УПЛ?

- Не думаю, що зміниться. Весь час ми готувались на власній базі, де є усі необхідні умови, там й продовжимо. Також не зміниться план товариських матчів.

- Після переходу до Першої ліги команду покинули декілька дуже важливих гравців. Якою буде кадрова політика клуба?

- Ще раніше ми вирішили, що тепер будемо робити ставку на молодих та амбітних футболістів. Звісно, якщо ми будемо грати в УПЛ, то не виключаємо, що найближчим часом запросимо до нас футболістів з досвідом. Але давайте з початку дочекаємось офіційного рішення усіх відповідних інстанцій.

- Чи отримав Минай атестат для участі в УПЛ?

- Так, ми успішно пройшли процедуру атестації на участь в Прем'єр-лізі сезону-2021/22.

- Які цілі стануть перед командою у разі повернення в УПЛ?

- Стосовно завдань на сезон, то про це рано говорити, враховуючи, що ще нема остаточного рішення щодо нашої участі в УПЛ.

Згідно з регламентом, за команду, яка займе місце Олімпіка, повинна проголосувати більшість решти команд УПЛ, після чого їх рішення має затвердити УАФ.