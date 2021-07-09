Украина

Евгений Дикий прокомментировал ситуацию с заменой Олимпика в Украинской Премьер-лиге.

В связи с объявлением Олимпика на своем официальном сайте о приостановке деятельности и снятии с первенства УПЛ-2021/22 встал вопрос о замене донецкого клуба в элитном дивизионе. Возможные варианты развития событий корреспонденту Football.ua прокомментировал исполнительный директор Украинской Премьер-лили Евгений Дикий.

- На данном этапе мы знаем, что на официальном сайте Олимпика есть заявление о том, что клуб снимается с соревнований. Однако мы должны получить официально оформленные документы, подтверждающие это.

-То есть сейчас вы ориентируетесь только на заявление президента Олимпика Владислава Гельзина?

- Да, пока что у нас нет документов от Олимпика, на основании которых мы могли бы запустить соответствующую процедуру.

- Но вы уже рассматриваете возможные варианты развития событий?

- Конечно, варианты рассматриваются. Уже сообщалось, что основным вариантом является кандидатура Миная. Но это не единственный вариант. Также может быть рассмотрена кандидатура клуба из ПФЛ. Возможные варианты должны рассмотреть представители других клубов УПЛ. Тот из них, за который проголосуют клубы, будет отправлен на утверждение в УАФ.

- Какие варианты, помимо Миная, рассматриваются?

Не секрет, что у некоторых клубов, которые могут претендовать на повышение, существуют определенные проблемы. Поэтому основным вариантов все-таки остается Минай, тем более, что клуб не просто выразил желание выступать в УПЛ, но и успешно прошел соответствующую аттестацию и получил аттестат на участие в Премьер-лиге.

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