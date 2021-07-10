Украина

"Синие" думают сосредоточиться на более именитых кандидатурах, чем не против воспользоваться клуб из Турина.

Несмотря на разгромный вылет с Евро-2020 от сборной Англии на стадии 1/4 финала (4:0), некоторым украинским футболистам удалось заявить о себе в положительном ключе во время этого завершающегося международного форума и вызвать к себе интерес из Европы.

Так, как сообщает TMW, центральный защитник киевского Динамо Илья Забарный может перебраться в итальянскую Серию А и продолжить карьеру в Торино.

Челси, который ранее был готов заплатить за 18-летнего центрбека 12 миллионов евро, пока не спешит проявлять активность в переговорном процессе с Динамо и готовится сосредоточиться на более затратном подписании — защитника Севильи Жюля Кунде.

Этим и планирует воспользоваться Торино, который уже сделал предложение "бело-синим" по Забарному, но более скромное в финансовом плане. Речь идет о 5,5 миллионах евро плюс бонусы и процент с будущей перепродажи игрока.