Украина

Новичок УПЛ уверенно разобрался с представителем Второй лиги.

Во втором спаринге летнего межсезонья Черноморец без проблем одолел соседей из Реал Фармы — сообщил официальный сайт "моряков".

Новички УПЛ забили до перерыва три безответных мяча, а во втором тайме позволили сопернику лишь отметиться голом престижа.

Черноморец — Реал Фарма 3:1

Голы: Мартыненко, 2, игрок на просмотре, 19, Авагимян, 38 — Абузраа, 67, с пенальти.

Черноморец (1-й тайм): Паламарчук, Мартыненко, Долгов, Вачиберадзе, Брагару, Штогрин, Авагимян, четыре игрока на просмотре.

Черноморец (2-й тайм): Пидкивка, Штогрин (Коркишко, 60), Авагимян (Сухоручко, 60; Вачиберадзе, 85), Бугай, семь игроков на просмотре.