Украина

Одесская команда продлила соглашения с двумя опытными игроками.

Черноморец на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов двух полузащитников — Сергея Кравченко и Беки Вачиберадзе.

Сроки соглашения или другие детали сделок не разглашаются.

Кравченко перебрался в Черноморец в феврале этого года и за это время 38-летний украинец отыграл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

Вачиберадзе пополнил состав "моряков" весной и на счету 25-летнего грузина 14 встреч, один гол и один ассист.

Напомним, по итогам минувшего сезона Черноморец занял второе место в Первой лиге и вышел в УПЛ. В предстоящем сезоне "моряками" будет руководить недавно назначенный новый главный тренер Юрий Мороз.