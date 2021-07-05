Одесская команда продлила соглашения с двумя опытными игроками.
Бека Вачиберадзе и Сергей Кравченко, ФК Черноморец
05 июля 2021, 22:59
Черноморец на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов двух полузащитников — Сергея Кравченко и Беки Вачиберадзе.
Сроки соглашения или другие детали сделок не разглашаются.
Кравченко перебрался в Черноморец в феврале этого года и за это время 38-летний украинец отыграл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
Вачиберадзе пополнил состав "моряков" весной и на счету 25-летнего грузина 14 встреч, один гол и один ассист.
Напомним, по итогам минувшего сезона Черноморец занял второе место в Первой лиге и вышел в УПЛ. В предстоящем сезоне "моряками" будет руководить недавно назначенный новый главный тренер Юрий Мороз.