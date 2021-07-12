Защитник проведет в стане днепрян следующий сезон.
Никита Кравченко, фото Днепр-1
12 июля 2021, 21:46
Днепр-1 на правах арендного соглашения подписал защитника Динамо Киев Никиту Кравченко, сообщает официальный сайт днепрян.
Срок сделки по 24-летнему защитнику, который является воспитанником Шахтера, составит один год.
Отметим, что прошлый сезон Никита Кравченко также на правах арендного соглашения провел в составе Колоса.
Напомним, что ранее Днепр-1 оформил переходы двух голкиперов — Валентина Кокожару и Евгения Паста.