Украина

Защитник проведет в стане днепрян следующий сезон.

Днепр-1 на правах арендного соглашения подписал защитника Динамо Киев Никиту Кравченко, сообщает официальный сайт днепрян.

Срок сделки по 24-летнему защитнику, который является воспитанником Шахтера, составит один год.

Отметим, что прошлый сезон Никита Кравченко также на правах арендного соглашения провел в составе Колоса.

Напомним, что ранее Днепр-1 оформил переходы двух голкиперов — Валентина Кокожару и Евгения Паста.