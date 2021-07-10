Украина

Экспериментальный состав представителя УПЛ не справился с коллективом Второй лиги.

Днепр-1 провел второй за последние 10 дней контрольный поединок против Никополя, и, в отличие от уверенной победы в первой встрече (7:2), на сей раз уступил (1:2) – сообщил официальный сайт "спортклубовцев".

Днепр-1 выступал в экспериментальном составе, который из-за несыгранности смог лишь раз забить на 89-й минуте, вто время, как действовавший на контратаках Никополь отличился дважды еще в первом тайме.

Основной состав Днепра-1 проведет спарринг с Колосом, который состоится в субботу, 10 июля. Начало в 18:00.

Днепр-1 — Никополь 1:2

Голы: Беляев, 89 — Шинкаренко, 18, с пенальти, Рогулин, 41.

Днепр-1: Канарейкин, Кононов, Киреев, Батагов, Матюшенко, Тяпкин, Соловьев, Ди Франко (Билоус, 73), Билл (Кашеваров, 73), Рубчинский (Бутич, 73), Беляев.