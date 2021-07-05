Опытный голкипер перебрался в другой клуб УПЛ.
Евгений Паст, СК Днепр-1
05 июля 2021, 23:49
Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о подписании второго вратаря за один день. На этот раз новичком днепрян стал Евгений Паст.
Соглашение с опытным 33-летним голкипером рассчитано на два года.
В минувшем сезоне Паст провел 21 поединок за черниговскую Десну, в которой выступал на протяжении последних трех кампаний. До этого он защищал ворота таких клубов, как Черноморец и Звезда.
Напомним, сегодня Днепр-1 объявил о переходе вратаря Валентина Кожокару.
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