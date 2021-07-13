Украина

Артем Письменний запевняє, що клуб вирішить цю проблему.

ФІФА заборонила Мінаю здійснювати трансфери гравців до того, як клуб виконає свої обов'язки перед Рудесом за Міслава Матіча. Однак, як повідомив спеціально для Football.ua генеральний менеджер закарпатців Артем Письменнй, провини клубу в цієї ситуації немає, та найближчим часом всі питання будуть вирішені.

- В цьому питанні мова йде про виплату компенсації команді Рудес за пидготовку хорватського футболіста Міслава Матіча. Ми готові виплатити цей платіж згідно усіх норм та правил, але на заваді стали бюрократичні моменти, через які Минай не може здійснити відповідний платіж.

- Які саме?

- Причина у невідповідності документів, наданих нам від Рудеса, згідно норм та принципів валютного регулювання за законодавством України. Якщо простими словами, то Рудес просить здійснити оплату на користь іншої юридичної компанії, яка представляє їх в даній справі. А банк, в особі валютного контролю, не розуміє цієї операції, та розцінює її як таку, що не може бути виконана.

- Які дії здійснюються з боку клубу, щоб знайти рішення?

- Наразі ми докладаємо всі зусилля, щоб вирішити цю проблему. Гадаю, зовсім скоро ми все налагодимо.

Нагадаємо, що клуби УПЛ проголосували за те, щоб Минай замінив Олімпік в сезоні-2021/22, але ще потрібне затвердження цього рішення від УАФ.