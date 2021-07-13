Украина

Город недоволен действиями УАФ, которая запретила проводить матчи на стадионе Украина.

Львовский горсовет отправил официальное письмо в адрес президента УАФ с просьбой объяснить причины, согласно которым, стадион Украина не может принимать матчи УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт Руха.

Также отмечается, что львовский горсовет, в случае получения обоснованных замечаний, готов оперативно устранить все имеющиеся недостатки для возвращения стадиона в УПЛ.

Напомним, УАФ не включила стадион Украина в список арен, которые могут проводить матчи УПЛ. При этом на стадионе Украина свои матчи планировали проводить сразу две команды — Рух и Львов.

После этого решения, пресс-служба Руха опубликовала заявление клуба, в котором обвинил УАФ в манипулировании результатами инспекции стадиона и сговоре с руководством Арены Львов. Также клуб пригрозил прекратить свою деятельность. УАФ в свою очередь начала расследование резкого заявления львовского клуба.