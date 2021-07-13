Украина

Высказывания, размещенные на официальном сайте Руха, нарушают Кодекс этики и честной игры.

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола начал проверку высказываний, опубликованных ФК Рух — сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По мнению УАФ, некоторые из них могут нарушать Кодекс этики и честной игры. В львовский клуб направлен официальный запрос с просьбой предоставить разъяснения по этому поводу.

Ранее Рух обвинил УАФ в умышленном лишении стадиона Украина права проводить матчи УПЛ, чтобы насильно вернуть "желто-черных" на Арену Львов, назвав подобные методы "традиционными для НКВД".

Также Рух раскритиковал аргументы, приведенные в пользу присвоения стадиону Украина второй категории председателем Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ Геннадия Прокоповича.