Украина

Город хотел бы принять матч между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2025 году.

Секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов инициировал включение города Харьков в список городов-претендентов на проведение поединка за Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе Металлист. Об этом сообщает пресс-служба Металлиста.

Соответствующее письмо было отправлено президенту УАФ Андрею Павелко.

По слова Терехова, Харьков имеет добротную инфраструктуру, которая может удовлетворить мероприятие высокого уровня. Это современный стадион, аэропорт, мощный гостиничный фонд, тренировочные базы и места для отдыха.

"Со времен Евро-2012 на стадионе Металлист было проведено более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов с безупречными оценками от экспертов УЕФА. Без сомнения, Харьков готов к проведению матча наивысшего уровня", — сказал Терехов.

Также Терехов обратился с просьбой определить координатором по подготовке города к Суперкубку УЕФА Александра Ярославского, который обеспечил проведение матчей Евро-2012 в Харькове.

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