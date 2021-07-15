Украина

Вингер Владислав Шарай поделился первыми впечатлениями о новой команде.

Летний новичок Ингульца Владислав Шарай признался, что давно хотел поработать с таким тренером, как Сергей Лавриненко.

"Мне позвонил Александр Григорьевич Поворознюк и сказал, что хочет видеть меня в команде, – сказал в интервью пресс-службе клуба. – У меня в то время был контракт с Альянсом, поэтому я ответил, что если удастся договориться, то с радостью приму предложение. И вот я здесь".

"Я не раздумывал над предложением, потому что мне нравилась команда, давно хотелось поработать с этим тренером и личная заинтересованность президента сыграла свою роль".

"Постараюсь сделать все возможное, чтобы заслужить место в основном составе и помочь команде решить свои задачи".

24-летний Владислав Шарай на профессиональном уровне выступал за Авангард из Краматорска, ФК Сумы и Альянс.