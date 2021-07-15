Украина

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал ничью в контрольном поединке.

Ингулец вновь не смог одолеть соперника в спарринге, сыграв вничью с Македонией ГП, однако Сергей Лавриненко остался доволен командой.

"Перед матчем у нас два дня были большие нагрузки, – сказал главный тренер Ингульца. – Тем не менее, мне понравилось движение, желание. Создали много моментов, но удачно сыграл вратарь соперника".

"Я остался доволен содержанием игры и, в первую очередь, функциональным состоянием команды. Конечно, есть еще над чем работать, но до первой игры в чемпионате у нас еще время есть".

В чемпионате УПЛ Ингулец стартует 24 июля поединком против Шахтера.