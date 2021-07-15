Украина

Утвержден новый медицинский протокол по проведению футбольных матчей.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала временный медицинский протокол для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных клубов в условиях карантина с целью предотвращения распространения коронавируса.

Согласно утвержденному протоколу, футбольные матчи в Украине с присутствием зрителей на трибунах разрешено проводить в регионах с зеленой, желтой и оранжевой карантинными зонами. В красной зоне матчи по-прежнему будут проходить за закрытыми дверями.

Таким образом, болельщики смогут заполнять стадионы на матчах на 2/3 от их вместимости. Ранее стадионы могли заполняться до 50% вместимости.

Футбольный сезон в Украине должен возобновиться 24-25 июля.

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