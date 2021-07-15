Украина: Первая лига

ПФЛ определила состав участников для Первой и Второй лиг Украины.

Сегодня состоялось заседание центрального совета ПФЛ, созванного президентом организации Александром Каденко. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

На заседании члены совета приняли решение о включении в состав участников Первой лиги донецкого Олимпика, снявшегося с УПЛ, и в то же время исключили Минай, который вернулся в УПЛ.

Кремень также был исключен из состава участников Второй лиги группы Б и переведен в Первую лигу. Вместо Кремня во Второй лиге группы Б будет участвовать Николаев. В связи с этим резервная команда Николаева была исключена из чемпионата.

Также было решено, что Тростянец примет участие во Второй лиге в группе Б.

Таким образом, в следующем сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд, в группе А Второй лиги будет 15 клубов, а в группе Б — 16.

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