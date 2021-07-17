Украина

Главный тренер Металлист 1925 Валерий Кривенцов подвел итоги предсезонных сборов.

После контрольного поединка против СК Краматорск главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов рассказал о том, в каком состоянии команда подходит к дебютному сезону в УПЛ.

"В заключительном спарринге межсезонья получили достаточно информации по игрокам, поскольку экспериментировали с различными сочетаниями на поле, – цитирует главного тренера официальный сайт Металлиста 1925. – Провели неплохой матч, а победы, надеюсь, оставили на чемпионат".

"Летними сборами я доволен. Мы работали 21 день без выходных, и под конец усталость уже сказывалась. Дам команде два дня выходных, после чего начнем готовиться к первому матчу УПЛ".

"В целом, у команды уже выработался свой почерк, но Металлист 1925 должен действовать агрессивнее в атаке. Мы мало бьем по воротам и медленно меняем направление атак".

Дебютный матч в УПЛ Металлиста 1925 состоится 25 июля против Руха.