Украина

Харьковская команда попрощалась с одним защитником и подписала другого.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Амаром Квакичем.

Сроки соглашения с 18-летним игроком молодежной сборной Боснии и Герцоговины не разглашаются, но уточняется, что он будет выступать под 55-м номером.

Квакич начал свою карьеру в местном клубе Зайерсберг, после чего стал заниматься в академии Грейзер. С 2017 года он выступал в австрийском клубе Калфенберг, за который провел 45 встреч. На его счету 16 игр за молодежную сборную, в которых он забил один гол.

Также харьковская команда рассталась с защитником Максимом Цвиренко, который выступал за клуб с момента его основания в 2016 году. На его счету 52 игры, три забитых мяча и два ассиста.

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