Украина

Игроки харьковской команды считают, что находятся в хорошей физической форме.

Очередной контрольный матч Металлист 1925 провел против новичка Первой лиги и одержал волевую победу — сообщил официальный сайт клуба.

В первом тайме дебютанты УПЛ пропустили один мяч, но после перерыва смогли отличиться трижды.

"Долго "вкатывались" в игру, давала себя знать жара и то, что играли под нагрузкой, – прокомментировал игру полузащитник Юрий Батюшин. – Металлист 1925 набрал хорошую физическую форму, которая позволяет играть весь матч в одном темпе, а Кривбасс подсел во втором тайме".

Металлист 1925 — Кривбасс 3:1

Голы: Жичиков, 78, Батюшин, 85, Пономарь, 90+1 — Щедрый, 43.

Металлист 1925: М.Коваленко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Пономарь.