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Предлагаем вам изменения цен на украинских футболистов.

Трансферная стоимость украинских футболистов претерпела изменений. Позитивную динамику продемонстрировали сразу несколько исполнителей.

Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, наибольший прирост получил Илья Забарный — пять миллионов евро. Теперь он стоит 11 миллионов евро.

На три миллиона подорожал Александр Зинченко — теперь его стоимость составляет 28 миллионов евро. Роман Яремчук же вырос в цене с 15 миллионов до 17,5.

Георгий Бущан подорожал в полтора раза — с пяти до семи с половиной миллионов евро, а Довбик с миллиона до полтора.

Отметим, что самым дорогим украинским футболистом по-прежнему остается Руслан Малиновский — его цена составляет 30 миллионов евро.