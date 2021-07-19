Украина

Диего Сантос сменит белорусский чемпионат на украинский.

Бразильский вингер Витебска Диего Сантос в ближайшее время станет игроком Колоса, сообщает белорусский журналист Владислав Татур в своем Telegram-канале.

По информации источника, клубы уже согласовали переход 23-летнего бразильца. Детали сделки не раскрываются.

Сантос выступал за Витебск с 2019 года и в прошлом сезоне он играл на правах аренды за солигорский Шахтер.

В нынешнем сезоне Сантос провел 20 поединков, в которых забил пять голов и отдал восемь ассистов.

Напомним, в первом туре УПЛ Колос сыграет против Вереса. Игра состоится 24 июля.

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