Украина

Команда из Ковалевки сыграет против Львова и Подолья.

Подготовка Колоса к старту нового сезона продолжается и постепенно приближается к своему возвращению. Об этом сообщает пресс-служба клуба УПЛ.

По возвращении из Полтавы, где Колос провел спарринги против Краматорска и Днепра-1, команда из Ковалевки получила пару дней отдыха.

Вчера, 13 июля, команда Руслана Костышина провела интенсивную тренировку, а сегодня Колос отправится в Хмельницкий, где проведет два заключительных спарринга. Первым соперником будет Львов (15 июля), а вторым — Подолье (16 июля).

Напомним, в первом туре УПЛ Колос в гостях сыграет против новичка УПЛ — Вереса. Игра состоится 24 июля.

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