Украина

Бразильский хавбек ответил на вопросы журналистов во время официальной презентации в качестве игрока Шахтера.

В киевском PM Hall состоялась официальная презентация новичков донецкого Шахтера, которые были подписаны в летнее трансферное окно. После традиционной процедуры вручения футболок прошла пресс-конференция, во время которой атакующий полузащитник Педриньо ответил на вопросы журналистов.

"Благодарю Бога, что нахожусь здесь и попал в клуб с такими замечательными партнерами по команде. Могу пообещать, что мы будем усердно работать, чтобы Шахтер побеждал и выиграл максимальное количество титулов и трофеев".

О выборе 38-го номера:

"Свой путь в профессиональном футболе я начал именно играя под этим номером. У меня с ним связаны огромные воспоминания, поэтому постараюсь выступать под ним в каждом клубе, в котором окажусь".

О своем прозвище "Педриньо":

"На самом деле, моего отца зовут Педро, поэтому мы часто шутили с ним. В португальском есть такой оборот речи, когда к чему-то большому добавляется окончание "ау". Я его называл Педрау, а он меня — Педриньо. Большой и маленький. Поэтому это прозвище больше идет от моих родителей. С детства привязалось".

О том, с кем советовался по поводу перехода в Шахтер:

"Когда я получил предложение от Шахтера, я поговорил с Жадсоном, с которым мне было приятно выступать за Коринтианс. Я пообщался и с Жадсоном, и с Майконом, чтобы собрать всю необходимую информацию о Шахтере. Мне действительно понравилось, что ребята, которые прошли такой долгий путь в этом клубе, оставили настолько хорошие отзывы. После этого я полностью успокоился и понял, что буду в Шахтере очень успешен".

О своем кумире:

"Мой кумир — это, конечно, Месси. Это тот человек, на которого нужно равняться. Не зря он является одним из лучших игроков в мире. Я стараюсь всегда следить за всеми его матчами, за тем, как он играет, выполнять такие же финты. Ну и, вдобавок, я левша, как и Месси, поэтому стараюсь равняться на него. Кто знает, возможно, однажды я дорасту до уровня Месси".

Что лучше левше: играть на левом фланге или на правом?

"Я думаю, что левше лучше играть справа. У тебя появляется больше возможностей для точной передачи в разные зоны, поэтому лучше — справа".

Об адаптации:

"Как и сказал Марлон, в Шахтере очень хороший коллектив. Все помогают тем или иным образом. Могу сказать откровенно, что помогают в адаптации и подсказывают не только бразильцы, но и украинцы. Чувствуем себя абсолютно спокойно и уверенно, что в любой момент можно попросить помощи, и ребята помогут".

О целях в Шахтере:

"Как любой футболист, я хочу побеждать, выигрывать трофеи. Однако наша цель — не одерживать победу любым способом. Мы хотим играть красиво, чтобы болельщики были полностью удовлетворены увиденным в нашем исполнении".

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