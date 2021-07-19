Украина

Форвард днепрян рассказал о возвращении к тренировкам после отпуска.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик прокомментировал свое возвращение из отпуска после минувшего Евро-2020 в составе сборной Украины, которая смогла добраться до четвертьфинала турнира.

"Со сборной Украины вернулся тот самый Артем Довбик, ничего не изменилось. Немного устал, но тренерский штаб команды дал несколько выходных, и я, в целом, отдохнул, чего мне было достаточно. Сейчас со свежими силами подхожу к новому сезону.

Цели на дальнейшую карьеру? Уже не один сезон перед нам стоит задача, и сейчас для нас главная цель достичь наконец этого положительного результата для клуба. Поэтому теперь все живут одними мыслями, чтобы хорошо выступить в новом сезоне. Ну и чувствуешь особое внимание и к себе, и к клубу, поэтому буду стараться работать как можно лучше", — приводит слова Довбика официальный сайт Днепра-1.

Напомним, в первом туре УПЛ Днепр-1 сыграет против полтавской Ворсклы. Игра состоится 26 июля.