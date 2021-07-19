Украина

Клуб подписал соглашение с руководителями стадиона.

Львовский Рух объявил на своем сайте о подписании соглашения с Ареной Львов после длительных переговоров.

За каждый матч клуб будет вынужден платить 210 тысяч гривен. Также клуб будет оплачивать и подогрев стадиона.

""Акулам пера", которые продаются за 30 серебряников — стыд и позор. Справедливость всегда будет выше ваших недоматериалов", — пишется на сайте клуба.

Клуб представил документ со всеми подробностями подписания соглашения.

Также сообщается, что клуб в дальнейшем сделает все возможное, чтобы стадиону Украина вернули третью категорию.

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